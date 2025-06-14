Yumurta Üretimi 330 Milyon Düşürüldü

KÜMES HAYVANCILIĞINDA YUMURTA ÜRETİMİ DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son veriler, yılın ilk dört ayında yumurta üretiminde gözlemlenen düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Kasım ayından bu yana süregelen düşüş, nisan ayında da sürüyor.

NİSAN AYINDA YUMURTA ÜRETİMİ 1,55 MİLYAR ADET

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayına dair verilerine göre, gebelik süreçlerinde tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton olurken, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretiminde yüzde 9,7 azalma yaşandı; buna karşılık kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 oranında arttı.

Nisan ayında elde edilen yumurta üretimi, mart ayına göre de yüzde 5 düşüş gösterdi ve 1 milyar 551 milyon 765 bin adete geriledi. Kasım ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralık ayında yüzde 9, ocak ayında ise yüzde 10,1 oranında azalmıştı. Şubat ayında düşüş oranı yüzde 10,8 olurken, martta yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olarak gerçekleşen yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adet azalarak bu yıl nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.