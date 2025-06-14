Yumurta Üretimi 6 Ayda 330 Milyon Azaldı

YUMURTA ÜRETİMİNDE DEVAM EDEN DÜŞÜŞ

Kümes hayvancılığı üretiminde özellikle yumurta üretiminde gözlenen düşüş, yılın ilk dört ayında devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son veriler, kasımdan bu yana yaşanan bu düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

NİSAN AYI VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre, nisanda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,55 milyar adet olarak kaydedildi. Yeniden yıla önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 oranında azaldı. Ayrıca, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde önceki yıl ile kıyaslandığında, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalmışken, kesilen tavuk sayısında yüzde 11,5 ve tavuk eti üretiminde yüzde 14,8 artış gözlemlendi.

AYLIK DÜŞÜŞLER

Mart ayına göre nisanda yumurta üretimi yüzde 5 düşüş göstererek 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayından itibaren yumurta üretimi düşmeye başladı. Kasım’da tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, ocak ayında yüzde 10,1, şubat ayında yüzde 10,8 ve mart ayında ise yüzde 8,8 oranında azaldı. Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adetlik bir düşüş yaşayarak, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.