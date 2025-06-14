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Yumurta Üretimi 6 Ayda 330 Milyon Düştü

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YUMURTA ÜRETİMİNDE DEVAM EDEN DÜŞÜŞ

Kümes hayvancılığı üretiminde özellikle yumurta tarafında gözlenen azalma, yılın ilk dört ayında da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, kasımdan bu yana yaşanan düşüş hız kesmeden devam ediyor.

NİSAN AYINDAKİ RAKAMLAR

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayına dair kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre, bu ay itibarıyla tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton ve tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet oldu.

YUMURTA ÜRETİMİNDE AZALMA

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 oranında düştü. Bununla birlikte, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde ise, önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 9,7 azaldığı, kesilen tavuk sayısının yüzde 11,5 ve tavuk eti üretiminin yüzde 14,8 arttığı gözlemlendi.

BİR AYLIK DÜŞÜŞ ORANI

Nisan ayındaki yumurta üretimi, mart ayına oranla da yüzde 5 düşerek 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Geçen yıl kasım ayından itibaren yumurta üretiminde düşüş gözlemleniyor. Kasım’da tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8 ve martta yüzde 8,8 oranında azaldı. Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adet düşerek, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

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