Yunan Adaları’ndaki Radar Sistemleri Çöktü

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemlerinin devre dışı kalması, ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında ciddi bir güvenlik açığı yaratıyor. Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz aylarında bu radar krizinin etkileri daha belirgin hale geliyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nin yaptığı açıklamada, Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya işlevini yitirdiği ya da bozuk olduğu ifade ediliyor.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Dernekten gelen açıklamalarda, Rodos’taki Attavyros Dağı’ndaki radarın yıllar önce sabotaj sonucu hasar gördüğü ancak hala yenilenmediği aktarılıyor. Kerpe’deki radar sisteminin ise sürekli arızalarla karşılaştığı belirtiliyor. Açıklamada “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” denildi.

ULUSLARARASI ALANDA GÖRÜNÜM

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros, mevcut kriz durumunun münferit bir arıza olmadığını vurgulayarak, “Altyapı sistematik olarak ihmal ediliyor. Uçuş güvenliği için hayati önem taşıyan sistemler yenilenmezken yönetim, tanıtım projelerine milyonlar harcıyor. Bu tablo, artan trafik ve jeopolitik gerilim döneminde ülkenin itibarını yerle bir ediyor” ifadesini kullandı.

ATİNA’DA DA BENZER SIKINTILAR

Yunanistan’ın en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda da radar arızaları ve frekans problemleri nedeniyle zor bir durum yaşanıyor. Terminal radarlarının sadece birinin çalıştığı ve doğu pistinin aletli iniş sisteminin aylarca devre dışı kaldığı bildiriliyor. Frekanslarda yaşanan parazitler ve kapsama sorunlarının hava trafiğini yönetilemez hale getirdiği belirtiliyor. Akarna Dağları’ndaki yayın merkezinde frekansların haftalarca düzgün çalışmadığı ve yetkililerin duruma geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

AVRUPA KOMİSYONU’NA İTAATSİZLİK

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na bir şikayet sunmayı planlıyor. ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’nın hazırlanmasında herhangi bir hava trafik kontrolörünün yer almaması eleştiriliyor. “Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapmaktadır. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişin hatalarını tekrar ettirecektir” deniliyor. Ayrıca, basın açıklamasında operasyon alanlarında hijyen sorunları olduğu, kontrolörlerin oturacak yer bulamadığı ve radar merkezlerinde haşerelerin dolaştığı bildiriliyor. Yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı yapıldığı, eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı ve bu durumun uçuş güvenliği gibi kritik konuları gölgeleyecek bir etki yarattığı ifade ediliyor.