Yunan Adalarındaki Radar Sistemleri Çöktü

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemleri işlevsiz hale geldi. Ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında belirgin bir güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Özellikle yaz aylarında artan hava trafiğini doğrudan etkileyen bu radar krizi, yetkililer tarafından ciddi bir sorun olarak değerlendiriliyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya çalışmadığı ya da işlevini kaybettiği ifade edildi.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ KRİTİK DURUMDA

Derneğin yaptığı açıklamada, Rodos’un Attavyros Dağı’ndaki radarın yıllar önce sabotaj nedeniyle hasar gördüğü, ancak henüz yenilenmediği; Kerpe’deki radar sisteminde ise devamlı arızalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN’IN ULUSLARARASI İMAJI SORUNLU

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros imzasıyla yayımlanan bildiride, mevcut kriz durumunun basit bir arıza olmadığı, altyapının sistematik şekilde ihmal edildiği vurgulandı. Uçuş güvenliği için kritik öneme sahip sistemlerin yenilenmediği, yönetimin ise tanıtım projelerine milyonlar harcadığı ifade edildi. Bu durumun artan hava trafiği ve jeopolitik gerginlik döneminde ülkenin itibarını olumsuz etkilediği dile getirildi.

ATİNA’DAKİ RADAR SORUNLARI

Ülkenin en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda da radar arızaları ve frekans sorunları nedeniyle büyük bir kaos yaşanıyor. Terminal radarlarının sadece birinin çalıştığı, doğu pistinin aletli iniş sisteminin aylarca devre dışı kaldığı belirtildi. Frekanslardaki parazitler ve kapsama sorunları hava trafiğini yönetilmez hale getiriyor. Akarna Dağları’ndaki yayın merkezindeki frekansların haftalarca düzgün çalışmadığı, yetkililerin sadece tamamen devre dışı kalınca müdahale ettiği bildirildi.

AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’ sunulacağını duyururken, bu planın hazırlanmasında hiç bir hava trafik kontrolörünün yer almamasını sert ifadelerle eleştirdi. “Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapıyor. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişteki hataları tekrarlatacak” denildi. Basın açıklamasında, operasyon alanlarında hijyen sorunlarının bulunduğu, kontrolörlerin oturacak koltuk bulamadığı ve radar merkezlerinde zararlılarla karşılaşıldığı iddia edildi. Ayrıca yeni Disiplin Yasası tasarısıyla ilgili sendika temsilcilerine baskı yapılmakta olduğu ve eleştiren yetkililerin cezalandırıldığı belirtildi. Bu durumun, uçuş güvenliği gibi önemli konuların üzerini kapattığı ifade edildi.