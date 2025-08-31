Yunan Adalarındaki Radar Sistemleri Çöktü

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemleri aktif hale getirilemedi. Bu durum, ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. Radar sorunu, özellikle yaz aylarında artan hava trafiğini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Atina FIR hattının güneydoğusunda bulunan gözetim sistemlerinin ya bozuk olduğunu ya da işlevselliğini yitirdiğini belirtiyor.

ÖNEMLİ UYARI YAPILDI

Derneğin açıklamasında, Rodos’taki Attavyros Dağı’ndaki radarın daha önce sabotaj sonucunda zarara uğradığı, ama bugüne kadar yenilenmediği açıklanıyor. Ayrıca, Kerpe’deki radar sisteminde sürekli arızalar yaşandığı ifade ediliyor. Açıklamalarda, “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu alandaki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” denildi.

YENİ BİR KRİZ KAPIDA

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros, mevcut krizin yalnızca tek bir arıza ile sınırlı olmadığını vurguladı. Psaros, altyapının sistematik olarak ihmal edildiğini ve uçuş güvenliği için hayati önem taşıyan sistemlerin yenilenmediğini ifade etti. Yönetimin tanıtım projelerine büyük paralar harcarken, bu durumu göz ardı etmelerinin ülkenin itibarını zedelediğini belirtti.

ATİNA HAVALİMANINDA DA SORUN VAR

Yunanistan’ın en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos’ta da benzer radar arızaları ve frekans problemleri yaşanıyor. Terminal radarlarının yalnızca birinin çalışmaya devam ettiği, doğu pistinin aletli iniş sisteminin aylardır devre dışı kaldığı ve frekans problemleri nedeniyle hava trafiğinin yönetilemez hale geldiği belirtiliyor. Akarna Dağları’ndaki yayın merkezinde frekansların haftalarca düzgün çalışmadığı, yetkililerin yalnızca bu sistemlerin tamamen devre dışı kalması durumunda müdahale ettikleri kaydediliyor.

AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKAYET YOLU AÇILIYOR

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’ sunma hazırlığında. Ancak bu planda hiçbir hava trafik kontrolörünün yer almaması, dernek tarafından sert sözlerle eleştiriliyor. “Yönetim, uygulamayı yapacak kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapıyor. Uçuş güvenliği için kritik olan bilgilere sahip olmayan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişteki hataları tekrarlatacaktır” açıklaması yapıldı. Basın toplantısında, operasyon alanlarında hijyen sorunları bulunduğu, kontrolörlerin oturacak koltuk bulmakta zorlandığı ve radar merkezlerinde haşere problemine de değinildiği kaydedildi. Aynı zamanda, yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı yapıldığı ve eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı belirtildi. Bu durumun, uçuş güvenliği gibi hayati konuların göz ardı edilmesine yol açtığı ifade ediliyor.