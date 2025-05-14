Yunan Basını, Erdoğan’ı Övdü

TÜRKİYE’YE YÖNELEN GÖZLER

PKK’nın feshetmesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye’nin yükselişi ve son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte ilgi Türkiye’ye yöneldi. Yunan basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikası hakkında övgü dolu sözler dile getirildi.

ERDOĞAN’IN İÇ VE DIŞ POLİTİKADAKİ BAŞARILARI

Yunanistan’ın en çok takip edilen haber portallarından in.gr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin son dönemde izlediği iç ve dış politikalardaki başarılarını ele aldı. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı haberde, “Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor” sorusu gündeme getirildi.

PKK’NIN FESHİ VE SONUÇLARI

Haber, terör örgütü PKK’nın Türk hükümetlerinin yıllardır karşılaştığı bir sorun olarak tanımlanmasıyla dikkat çekti. “(PKK’nın) feshi onlarca yıl süren büyük bir bahis olup, şimdi Türk Cumhurbaşkanı’nı önemli ölçüde güçlendiriyor.” ifadesi kullanıldı. PKK’nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde, “Erdoğan Türkiye’yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satrançta rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde başarıyor.” denildi.

ERDOĞAN’IN DENGELERİ KORUMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruduğu ve bu kapsamda Rusya ve Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye’nin Suriye’de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğu ifade edilirken, “Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi.” ifadesine yer verildi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Türkiye’nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’ye ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği’nin savunma politikasında rol alma çabaları gösterildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde tansiyonu düşük tutma başarısına da değinildi.