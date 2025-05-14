Yunan Basını Erdoğan’ı Övgüyle Anlatıyor

PKK’NIN FESHI VE TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİ

PKK’nın feshedilmesi, Ukrayna-Rusya müzakereleri ve son dönem gelişmeleri sonrası Türkiye’nin üzerindeki dikkat artmış durumda. Yunan basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikasıyla ilgili olumlu yorumlar dikkat çekiyor.

ERDOĞAN’IN POLİTİKALARI VE BÜYÜK GÜÇ KAZANIMI

Yunanistan’ın en çok takip edilen haber sitelerinden biri olan “in.gr”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde iç ve dış politikasında izlediği başarılı stratejileri vurguladı. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı analizde, “Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor” ifadesiyle Türk hükümetinin son adımları değerlendirildi. PKK’nın feshi, “Türk hükümetlerinin yıllardır karşılaştığı sorun” olarak nitelendirildi ve bu durumun Erdoğan’ı “önemli ölçüde güçlendirdiği” kaydedildi.

DİPLOMATİK GÜÇ VE JEOPOLİTİK ROL

PKK’nın feshine ilişkin detaylarda, “Erdoğan, Türkiye’yi diplomatik müdahale imkanı olan bir ülke konumuna getirmeye çalışıyor ve bunu büyük ölçüde başarıyor.” şeklinde bir değerlendirme yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeyi koruması ve iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu da belirtildi. Türkiye’nin Suriye’deki yeni rejimle olan ilişkisi de avantaj olarak gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Erdoğan’ın “değerli bir müttefik” olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin uluslararası alandaki başarılarına dair bilgiler de paylaşıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’yi ziyaret etmeye hazır olduğu belirtilirken, Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımlarıyla Avrupa Birliği savunma politikasında rol alma çabaları da vurgulandı. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde tansiyonu yönetme konusundaki başarılı çabaları da haberde yer aldı.