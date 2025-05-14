Yunan Basını, Erdoğan’ı Övüyor

YUNAN BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

PKK’nın kendisini feshetmesi, Ukrayna ve Rusya müzakerelerinde Türkiye’nin ön plana çıkması ve son günlerde yaşanan gelişmelerle gözler Türkiye’ye çevrildi. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikası hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

ERDOĞAN’IN POLİTİKALARI BAŞARILI BULUNDU

Yunanistan’ın popüler haber portallarından biri olan “in.gr”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin son dönemde sürdürdüğü iç ve dış siyasetteki politikaların başarılı olduğunu değerlendirdi. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı haberde, “Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor” ifadeleriyle Türkiye’nin son zamanlardaki adımları ele alındı.

PKK’NIN FESHİNİN ETKİLERİ

Haberde, terör örgütü PKK için “Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun” ifadesi kullanıldı. “(PKK’nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı’nı önemli ölçüde güçlendiriyor” denildi. PKK’nın feshine dair ayrıntılarda, “Öte yandan, Erdoğan Türkiye’yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor” vurgusu yapıldı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruduğuna dikkat çekildi ve bu sürecin Ukrayna’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğu ifade edildi. Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna da değinildi. “Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi” ifadesi yer aldı.

ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞARILAR

Türkiye’nin uluslararası alandaki başka başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği’nin savunma politikasında rol alma girişimleri yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.