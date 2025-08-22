Yunan Basınından Çirkin Başlıklar Çıktı

MAÇ SONUCU

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Yunan medya organları, 28 Ağustos’ta Türkiye’de oynanacak rövanş karşılaşmasını manşetlerine taşırken dikkat çekici başlıklar kullandı. İşte Yunan medyasındaki maçın yankıları.

YUNAN MEDYASINDAN YORUMLAR

SDNA, “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi” başlığıyla okuyucularına seslendi. Haberde, “Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor’u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü” ifadeleri yer aldı.

PANATHİNAİKOS’UN BAŞARISI

Kathimerini, “Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor’u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı” şeklinde yorumladı. Ertnews ise, “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştılar” dedi.

İLERİ GÖRÜŞLER

Naftemporiki, “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’ne ilk adımı attı” ifadesini kullanırken, Sport24, “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı” görüşünü öne çıkardı. Newsit ise, “Panathinaikos 2-1’lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması’na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye’ye favori olarak gidecek” dedi.