Yunan Basınından Erdoğan’a Övgü Var

GÖZLER TÜRKİYE’DE

PKK’nın kendisini feshetmesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye’nin öne çıkması ve son günlerdeki gelişmeler sonrasında dikkatler Türkiye’ye yöneldi. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikası hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

İÇ VE DIŞ SİYASETTE BAŞARI

Yunanistan’ın popüler haber portallarından “in.gr”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin son dönemde izlediği iç ve dış siyaset politikalarının başarılı olduğu değerlendirmesini paylaştı. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı haberde “Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor” ifadesiyle Türkiye’nin son günlerdeki adımlarının analizi yapıldı.

PKK’NIN FESHİ VE SONUÇLARI

Terör örgütü PKK için “Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun” tanımı verildi. Haberde, “PKK’nın feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı’nı önemli ölçüde güçlendiriyor” denildi. Terör örgütü PKK’nın feshine dair ayrıntılara yer verilen haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde başarıyor” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ DENGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki zorlu dengeyi koruduğu vurgusu yapıldı. Erdoğan, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtilerek, bu durumun Ukrayna’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğu ifade edildi. Türkiye’nin Suriye’de de yeni rejimle avantajlı bir ilişki içinde olduğu kaydedildi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Türkiye’nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’yi ziyaret etmeye hazır olduğuna dair duyuru yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği’nin savunma politikasında rol alma girişiminin önemli olduğu vurgulandı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı ifade edildi.