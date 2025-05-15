Yunan Helikopterleri Selanik’e Gönderilecek

İLK HELİKOPTERLERİN MONTAJI BAŞLADI

Yunanistan’a ait ilk helikopterlerin, üretim firması Sikorsky’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesisinde montajına başlandığı bildirildi. İlgili devletlerarası anlaşma çerçevesinde, 2027 yılı itibarıyla helikopterlerin partiler halinde teslimatlar yapılmaya başlanacak.

SELANİK’TE YENİ ÜS KURULACAK

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlamalarına göre, Black Hawk helikopterlerinin yeni üs olarak Selanik’in Thermi ilçesindeki Sedes askeri havaalanı seçildi. Kaynaklara göre, bölgede gerekli incelemeler tamamlandı ve helikopterlerin barındırılması ve bakımı için gereken altyapı tesislerinin inşası için bütçeler tahsis edildi. Ayrıca, 2026 yılı içinde Kara Havacılık’tan deneyimli ve genç pilotlar ile teknisyenlerden oluşan bir grup, ABD’ye giderek yeni helikopterler için eğitim alacak. Eğitim, Alabama’daki Fort Novosel üssünde gerçekleşecek. Bu üs, ABD Kara Kuvvetleri’nin Black Hawk eğitimi aldığı en büyük üslerden biri olarak biliniyor. Eğitim programı tamamlandıktan sonra, personel Yunanistan’a dönecek ve ilk helikopterlerin teslimatıyla eş zamanlı olarak eğitim simülatörler ile devam edecek. İlk etapta, Yunanistan’a Amerikan eğitmenlerin de gelmesi planlanıyor ve ihtiyaç duyulduğu sürece burada kalacaklar.

HELIKOPTERLERİ DONATILACAK

35 adet Black Hawk helikopteri, “Utility” yani temel ekipmanlarla donatılmış çok amaçlı bir yapı ile teslim edilecek ve makineli tüfeklerle desteklenecek. İlerleyen bir aşamada, helikopterlere özsavunma sistemleri eklenecek. Özel Harp Dairesi (ΔΕΠ) için ayrılan dört helikopter ise ilave makineli tüfekler, zırh plakaları, roketler ve ek sensörlerle güçlendirilecek.

MALİYET VE ÖDEME PLANI

35 adet UH-60M Black Hawk helikopterinin edinimi Yunanistan’a yaklaşık 1 milyar 149 milyon Euro maliyet getirdi. Ödemeler şu anda başlamış durumda ve toplam tutar, 7 yıl içerisinde tamamlanacak. Bunun yanı sıra, 125 milyon Euro değerinde 7 yıllık bakım ve destek (FOS) anlaşması da imzalandı.