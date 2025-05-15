yunan-helikopterleri-selanik-e-konumlanacak

İLK HELİKOPTERLER MONTE EDİLİYOR

Yunanistan’a ait ilk helikopterlerin, üretici şirket Sikorsky’nin ABD’deki montaj hattında üretim aşamasına geçtiği bildirilmekte. İlgili devletlerarası anlaşmaya göre, helikopterlerin teslimatına 2027 yılı içinde partiler halinde başlanacak.

SELANİK’TE YENİ ÜS KURULACAK

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yapmış olduğu planlamalara göre Black Hawk helikopterleri Selanik’in Thermi ilçesindeki Sedes askeri havaalanında konuşlandırılacak. Sağlanan kaynaklara göre, bölgede gerekli incelemeler tamamlandı ve helikopterlerin barınması ve bakımı için altyapı tesislerinin inşasıyla birlikte Kara Havacılık personelinin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gerekli bütçeler oluşturuldu. Ayrıca, 2026 yılı içerisinde deneyimli genç pilotlar ve teknisyenlerden oluşan bir ekibin ABD’ye giderek yeni helikopterler için eğitim alacağı ifade ediliyor. Eğitim, Alabama’daki Fort Novosel üssünde gerçekleşecek. Bu üs, ABD Kara Kuvvetleri’nin Black Hawk eğitimi aldığı en büyük üslerden birisidir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra, personelin Yunanistan’a dönüşü ilk helikopterlerin teslimatıyla aynı dönemde gerçekleşecek. Eğitim, simülatörler aracılığıyla yerde ve havada devam edecek. İlk aşamada Yunanistan’a Amerikan eğitmenler de gelecek ve ihtiyaç duyulduğu sürece burada kalacaklar. Hedef, Silahlı Kuvvetlerin acil ihtiyaçları dikkate alındığında, yeni helikopterlerin çok kısa sürede tam operasyonel olarak hizmet vermesi.

HELİKOPTERLERİN DONANIMI GÜÇLENDİRİLECEK

35 adet Black Hawk helikopteri, “Utility” yani temel ekipmanla donatılmış çok amaçlı konfigürasyonda teslim edilecek ve makineli tüfeklerle desteklenecek. İlerleyen aşamalarda, helikopterlere özsavunma sistemleri entegre edilecek. Özel Harp Dairesi ihtiyaçları için ayrılan dört helikopter ise ek makineli tüfekler, zırh plakaları, roketler ve ilave sensörlerle güçlendirilecek.

MALİYET BİLGİLERİ AÇIKLANDI

35 adet UH-60M Black Hawk helikopterinin edinilmesi, Yunanistan’a yaklaşık 1 milyar 149 milyon Euro’ya mal olacak. Ödemeleri şimdiden başlamış durumda ve 7 yıl içerisinde tamamlanacak. Aynı zamanda, 125 milyon Euro tutarında 7 yıllık bakım ve destek anlaşması da yapıldı.