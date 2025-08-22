Yunan Medyasından Skandal Başlıklar

MAÇIN SONUCU HAKKINDA YUNAN MEDYASINDAN YORUMLAR

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 2-1 mağlup oldu. Yunan medyasında, 28 Ağustos’ta Türkiye’de oynanacak rövanş maçı öncesinde dikkat çeken başlıklar dikkat çekti. İşte Yunan basınında maçın yankıları…

KYRIAKOS VE BROWN’UN ETKİSİ

SDNA, “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor’u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü” şeklinde ifade etti.

TUR ATLAMAK İÇİN İLK ADIM

Kathimerini, “Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor’u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı” diyerek galibiyetin önemine vurgu yaptı.

DİRENÇLİ BİR RAKİP

Ertnews ise, “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştılar” yorumunu yaptı.

AVRUPA LİGİ’NE İLK ADIM

Naftemporiki, “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’ne ilk adımı attı” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

RAHAT GEÇİŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL

Sport24, “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı” ifadesini kullandı.

FAVORİ OLARAK TÜRKİYE’YE GİDECEKLER

Newsit, “Panathinaikos 2-1’lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması’na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye’ye favori olarak gidecek” şeklinde son bir özet geçti.