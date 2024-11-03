Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye Mesajı

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE VURGU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da Atina’ya yapacağı kritik ziyaret öncesi Türk-Yunan ilişkileri hakkında önemli mesajlar veriyor. Miçotakis, Türkiye ile diyalog kurmanın önemini vurgulayarak, “Sakin sulardan yanayım” diyerek, diyalog karşıtı görüşlere tepki gösterdi. Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır.” açıklamasında bulundu.

Miçotakis, Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan son 5 yıla göre daha güçlü olduğunu belirtirken, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya devam ettiğini söyledi. “İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz.” ifadesiyle karşılıklı ilişkilerin önemine değindi. Başbakan, “Türkiye ile savaşalım diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler.” diye ekleyerek, barışçıl bir yaklaşımın zorunlu olduğunu vurguladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Atina ziyareti kapsamında, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Miçotakis’in başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları yapılacak. Bu kritik çalışma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için önemli bir adım olacak.