Yunanistan’da Pasaport Kontrolü Başlıyor

YUNANİSTAN BIYOMETRIK SINIR SİSTEMİNİ UYGULAYACAK

Yunanistan, Avrupa Birliği’nin dış sınır kontrolünü sıkılaştırmayı hedefleyen biyometrik sınır sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yunan basınındaki haberlere göre, uzun bir süre ertelenen Giriş/Çıkış Sistemi’nin (EES) Schengen bölgesinde Ekim 2025’te başlatılması planlanıyor, ancak kesin tarih resmi olarak daha sonra açıklanacak.

BİYOMETRİK VERİLERİN KAYDI

EES uygulaması, Brexit sonrası üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek olan İngiliz pasaport sahipleri dahil, üçüncü ülke vatandaşlarının pasaport damgalama işlemlerinin yerini alacak. Bu sistem, parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik bilgileri toplayarak, varış ve ayrılış esnasında saklayacak. AB vatandaşı olmayanların bu dijital kayıtları, 3 yıl boyunca geçerli olacak ve kayıtlı yolcuların yeniden giriş yapmalarını kolaylaştıracak.

AB, bu uygulamanın artırılmış güvenlik, fazla kalışlarla mücadele ve modernleşmiş sınır kontrolleri bakımından hayati önem taşıdığını vurguluyor. 29 Avrupa ülkesini kapsayan serbest dolaşım bölgesi olan Schengen, pasaport kontrollerinin kaldırılmasıyla 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında özgürce dolaşmasını sağlıyor. Ancak bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için bazı güvenlik sorunları yaratabiliyor. EES’in AB topraklarına girenleri izlemek için daha güvenli ve otomatik bir yapı sunması bekleniyor.