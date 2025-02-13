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Yunanistan’dan Meteor Füze Tepkisi: Atina Devrede

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METEOR FUZELERİ İÇİN MÜZAKERELER

Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu MBDA arasında süren müzakereler, havacılık alanında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu durum, Piaggio Aerospace’in Türk savunma sanayisi şirketi Baykar’a satılması ve Türkiye ile Avrupa’nın güçlenen ilişkileriyle daha da belirginleşiyor. Son günlerde bu konular, Yunanistan’ın en çok konuşulan meseleleri arasında yer alıyor.

YUNANİSTAN’DAN STRATEJİK ADIMLAR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye’ye Meteor füzelerinin satılmaması yönünde taleplerini iletti. Ancak Yunan medyası, ne Brüksel ne de Paris’teki görüşmelerde Miçotakis’in aradığı desteği bulabildiğini belirtmektedir.

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