Yunanistan’ın “Pontus” İddiaları Kınandı

YUNANİSTAN’IN HİÇBİR TEMELİ OLMAYAN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da gün içerisinde gerçekleştirilen bazı etkinlikler ve yetkililer tarafından yapılan beyanlar üzerine bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Yunan makamlarınca gündeme getirilen asılsız ‘Pontus’ iddialarının yıl dönümü dolayısıyla yapılan ve tarihi gerçeklerle ilgisi olmayan açıklamaların kınandığı belirtildi. “19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz.” denildi.

ANADOLU’DA YAŞANAN MEZALİMİN KAYITLARI

Açıklamada, Yunan ordusunun dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu’yu işgal ettiğine, bu süreçte sayısız mezalim gerçekleştirdiğine dair tarihsel doğrular hatırlatıldı. Ayrıca Anadolu’daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı ifade edildi. Yunanistan’ın savaş hukuku ihlalleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildiği açıklandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARTIŞMALAR

Açıklama, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan’ın Anadolu topraklarındaki “Megali Idea” emellerinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan “Pontusçuluk” faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle durdurulduğunu vurguladı. Yunan yetkililerin Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile ilgili tarihi hadiseleri “popülist amaçlarla istismar etme” politikalarından vazgeçmeleri çağrısı yapıldı. “1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Türkiye ve Yunanistan arasındaki son yıllarda olumlu gelişmelere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık son verilmesi gerektiği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Pontus iddialarına dair Facebook üzerinden yaptığı mesnetsiz açıklama da eleştirildi.