Yunanistan, Kaçak Göçe Karşı Sertleşti

YUNANİSTAN’DA KAÇAK GÖÇE KARŞI SERT ÖNLEMLER

Yunanistan, kaçak göçle mücadelede sert tedbirler almaya başladı. Avrupa Birliği’nin uygulamalarına, direktiflerine ve kararlarına aykırı bir şekilde, Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis yönetimindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla, Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemelere göre, Yunanistan’a kaçak yollarla giren herkes hapse atılacak. Ülkeye göçün başlamasından veya daha önceki dönemde kaçak yaşayan hiç kimseye yasal statü verilmeyecek. Bu durum, daha önce ülkede 7 yıl yaşayan ve çalışanların oturma izni alabilmesine son verdi.

YENİ YASANIN DETAYLARI

Yasada ayrıca, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi” gibi bir hüküm de mevcut. Aşırı sağcı geçmişe sahip olan ve Bakanlık görevine getirilmeden önce Miçotakis’in partisine geçen Plevris, yeni uygulamalardan memnuniyet duygusunu ifade etti. Yeni kuralları “Büyük bir zevkle” anlattığını vurgulayan Plevris, “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar gidene kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere, tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler hapse girmeyecek” şeklinde açıklama yaptı.

