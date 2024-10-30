“Yunus’a Dikkat, Diğer İsim Şaşırttı”

YUNUS AKGÜN’Ü İZLEMENİN ÖNEMİ

Galatasaray – Beşiktaş derbisi, Avrupa’nın birçok kulübünden gelen gözlemcilerin ilgi odağı oldu. Bu karşılaşmada Yunus Akgün, sergilediği performansla dikkat çekse de, temsilcilerin asıl hayran kaldığı isim başka bir oyuncuydu. Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek yenilgisiz gidişatını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı futbolcular, performanslarıyla karşılaşmada fark yarattı.

OSIMHEN’İN ETKİSİ

Victor Osimhen, 100 milyon Euro’luk transfer değeriyle Sarı-Kırmızılı takımda etkisini gösteriyor. Nefis bir kafa golüyle Beşiktaş karşısında galibiyete katkıda bulunan Nijeryalı futbolcu, artık adaptasyon sürecini geride bırakmış durumda. “Bizi kimse durduramaz” diyen Osimhen, Icardi ile müthiş bir uyum yakaladığını da gösterdi.

AVRUPA’DAN TEBRİK MESAJLARI

Derbinin ardından, Avrupa’nın çeşitli liglerinde forma giyen eski takım arkadaşları Osimhen’e tebrik mesajları göndermeye başladı. Genç yıldız, “Ocak ayından sonra da buradayım” diyerek Galatasaray taraftarını daha da sevindirdi.

YUNUS AKGÜN İÇİN YOĞUN İLGİ

İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda’dan pek çok kulüp temsilcisi, Galatasaray – Beşiktaş maçını canlı izleyerek radarındaki oyuncular hakkında detaylar aldılar. Bu isimlerin başında ise Yunus Akgün geliyordu. Genç yetenek, izlemeye gelenleri performansıyla etkiledi. Ancak bir oyuncu, gözlemcileri tam anlamıyla hayran bıraktı.

GABRIEL SARA’NIN ÇIKILIŞI

Gabriel Sara, 2 harika asistinin yanı sıra oyunun iki yönündeki etkisiyle göz önüne çıkmayı başardı ve gözlemcilerin dikkatini çekti. Süper Lig’de kısa sürede 5 asist yaparak, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de skora katkıda bulunan Sara, sezonun geri kalanında takip edilmeye devam edilecek.

Galatasaray, 18 milyon Euro’ya transfer ettiğı 25 yaşındaki oyuncu, grafiğini sürdürmesi halinde değerini artıracak gibi duruyor. Galatasaray hocası Okan Buruk, Sara’nın Brezilya Milli Takımı’na girmeyi hedeflediğini ve bu konuda çok umutlu olduklarını ifade etti.

GERÇEK SARA’YI GÖREMEDİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara hakkında önemli bilgiler paylaştı. Saraloğlu, “Sara’yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Henüz gerçek Sara’yı izlediğimizi düşünmüyorum” dedi.

DURAN TOPLARDA BAŞARI

Duran topların etkili kullanımı üzerine Saraloğlu, “Evet, antrenmanlarda çalışmalar yapılıyor ama asıl önemli kriter, duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi,” şeklinde konuştu.

Sara’nın Brezilya Milli Takımı’na seçilme ihtimalini yorumladığında, “O zaman elimizde tutamayız,” dedi ve bonservisin yüksek teklif alabilecek değerde olduğunu belirtti.