Spor

Yunus Akgün, Finalde Harika Oynadı

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TRABZONSPOR VE GALATASARAY FİNALDE BULUŞTU

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç, Gaziantep’te gerçekleşti ve sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanarak kupayı kazandı.

YUNUS AKGÜN’ÜN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray’da, finalde öne çıkan isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor’a karşı oynanan bu önemli finalde 3 asiste imza attı. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti yapan oyuncu oldu.

YUNUS’UN MUTLULUĞU

Maçın ardından konuşan Yunus Akgün, şunları söyledi: “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz.”

LİGDEKİ HEDEF: ŞAMPİYONLUK

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için ise şu ifadeleri kullandı: “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz.”

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