Yunus Akgün, Finale Etki Yaptı

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SONUCU

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te yapılan maçı sarı-kırmızılı ekip, 3-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray’da bu karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri de Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor’la oynanan finalde 3 asist yaptı. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti sağlayan oyuncu oldu.

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından yaptığı açıklamada, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

LİG ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİ

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için de “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.