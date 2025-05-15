Yunus Akgün, Finale İz Bıraktı

FİNALDE GALATASARAY’IN ZAFERİ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te yapılan maçı sarı-kırmızılı ekip, 3-0’lık skorla kazandı.

YUNUS AKGÜN’ÜN DAMGA VURDUĞU PERFORMANS

Galatasaray’da karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor’a karşı oynanan finalde 3 asiste imza attı. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti yapan isim oldu.

HÜCUM OYUNCUSUNDAN HEDEF AÇIKLAMASI

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından yaptığı açıklamada, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” dedi. Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için ise, “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz” sözlerini sarf etti.