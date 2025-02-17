Yunus Akgün’ün Sözleşmesindeki Şok Madde!

YILDIZ FUTBOLCU YUNUS AKGÜN’ÜN SÖZLEŞMESİNDEKİ KIRTİK MADDE

Galatasaray’ın öne çıkan futbolcusu Yunus Akgün’ün sözleşmesindeki önemli bir madde gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, Akgün’ün sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini kaldırmak için harekete geçiyor. Bu adım, kulübün geleceği için olduğu kadar Akgün’ün kariyeri açısından da belirleyici bir dönüm noktası olabiliyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE PERFORMANS

Bu sezon 30 maçta 11 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Galatasaray’ın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Ancak 11 milyon euro değerindeki serbest kalma bedeli, Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Galatasaray yönetimi, bu maddeyi ortadan kaldırarak Akgün’ü kadroda tutmayı ve maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi düşünüyor.

Akgün’ün sözleşmesi 2026’ya kadar devam etmekte ve 3-4 yıl daha uzatılması hedefleniyor. Bu hamle, Galatasaray’ın gelecek planlarını sağlamlaştıracak ve Akgün’ün kulüpteki değerini bir defa daha öne çıkaracak.