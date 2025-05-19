Yurdun Çatısındaki Kaçak Yapı Yangın Çıkardı

YANGIN KORKUSU YAŞATTI

Iğdır’da şehir merkezi içinde üniversite öğrencilerinin konakladığı bir kız yurdunun çatısında, izinsiz inşa edilen bölümde yangın çıktı. Yangın anının rüzgarla yayılmasıyla birlikte, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

ÇATI KATINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Beş katlı öğrenci yurdunun çatı katında, saat 14.30 civarında yangın meydana geldi. Yangının, kaçak olarak yapılan bölümün elektrik aksamından kaynaklandığı iddia ediliyor. Kıvılcımların hızla alev almasıyla çatı büyük bir yangın haline geldi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Görevlilerin zamanında yaptığı uyarılar sayesinde öğrenciler, binayı hızla boşaltmayı başardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için üç TOMA, itfaiye araçları ve şehirdeki bazı beton firmalarına ait mikserler olay yerine yönlendirildi.

FACİA ÖNLENDİ

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak yurtta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili polis, yangının nedenine dair inceleme başlattı.