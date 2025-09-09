Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesi hakkında bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile dış ülkelere çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI YENİ TUTARI

MADDE 1- (1) 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinde belirtilen harç tutarı, 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

HARÇ ÖDEMELERİ İÇİN GEÇİCİ DÜZENLEME

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımlandığı tarihten itibaren on gün içerisinde gerçekleştirilen yurt dışı çıkışlarında, kararın yayımlanmasından önce geçerli olan harç tutarı üzerinden yapılan ödemeler için herhangi bir fark talep edilmiyor.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütüyor.