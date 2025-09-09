Ekonomi

Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI YENİDEN BELİRLENDİ

Yurt dışında çıkış harcının yeni düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kararla birlikte, yurt dışı çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseldi.

YENİ HARÇ TUTARI HAKKINDA KANUN MADDELERİ

MADDE 1- (1) 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde belirtilen harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımı tarihinden sonraki onuncu günün sona ermesine kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, kararın yayımlandığı tarihten önce geçerli tutar üzerinden yapılmış harç ödemelerine herhangi bir fark ikmal edilmiyor.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı uyguluyor.

ÖNEMLİ

