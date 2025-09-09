Ekonomi

Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

yurt-disina-cikis-harci-1000-tl

Yurt dışı çıkış harcıyla ilgili yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı.

yurt dışı çıkış harcı tutarının artışı

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde bulunan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

geçici madde ile eski harç ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayınlandığı tarihi izleyen onuncu günün sonuna kadar gerçekleştirilecek yurt dışına çıkışlarda, kararın yayımından önce ödenen harç tutarları için fark geri alınmıyor.

yürürlüğe girme tarihi ve uygulama

MADDE 2- (1) Bu karar, yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. MADDE 3- (1) Bu kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dem Parti Heyeti Öcalan’la Görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gelecek hafta terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bir heyet göndereceklerini açıkladı.
Gündem

Gürsel Tekin: Vazgeçmeyi Düşünürsem Baro’ya Geçerim

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, partideki tepkilere rağmen görevinden vazgeçmeyeceğini vurguladı ve bu sürecin devam edeceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.