Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

Yurt dışı çıkış harcıyla ilgili yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı.

yurt dışı çıkış harcı tutarının artışı

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde bulunan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

geçici madde ile eski harç ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayınlandığı tarihi izleyen onuncu günün sonuna kadar gerçekleştirilecek yurt dışına çıkışlarda, kararın yayımından önce ödenen harç tutarları için fark geri alınmıyor.

yürürlüğe girme tarihi ve uygulama

MADDE 2- (1) Bu karar, yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. MADDE 3- (1) Bu kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanı sağlıyor.