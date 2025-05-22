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Yürüyen Merdivenin Basamağı Kırıldı

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YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZASI PANİK YARATTI

İstanbul’un Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın Ünalan durağında, sabah saatlerinde AVM ve metrobüs çıkış kapısında yürüyen merdivenin basamağı kırıldı. İddialara göre, istasyonun yukarı çıkan yürüyen merdivenlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza meydana geldi. Bu arıza sonucunda yürüyen merdivenin basamağı kırıldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Olay anında yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Görevliler, merdivenlerin önüne bariyer çekerek durumu kontrol altına aldı ve inceleme başlattı. Merdiven basamaklarının kırılması sebebiyle vatandaşların yukarıya çıkmakta zorlandığı gözlemlendi. Yaklaşık dört saat süren arıza nedeniyle istasyon çıkışında yoğunluk oluştu.

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