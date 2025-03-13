Yusuf Akçiçek’in Değeri 20 Milyon Pound

FENERBAHÇE’DEN GENÇ YETENEĞE BÜYÜK YATIRIM

Bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın önemli kulüplerinin takip listesine girdi. Yönetim, genç oyuncuyu adeta bir elmas gibi değerlendiriyor.

DEĞERİ 20 MİLYON POUND’A YÜKSELDİ

Asbaşkan Acun Ilıcalı, bir programa katılırken 19 yaşındaki Yusuf hakkında, “Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig’den bir sportif direktör bana mesaj attı, ‘Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu’ diye yazdı. Ama onu satmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte yönetimin oyuncu için belirlediği strateji de netlik kazandı.

SÖZLEŞME UZATILDI VE MAAŞ ARTTIRILDI

Fenerbahçe, genç futbolcunun psikolojik durumunu rahatlatmak için önemli adımlar attı. Talipleri artan Yusuf’un maaşını 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkararak sözleşme süresini 2030 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya vardı.