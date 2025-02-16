Yusuf Akçiçek Kariyerindeki İlk Asistini Yaptı

MAÇIN BAŞLANGICI VE FENERBAHÇE’NİN GOLÜ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Anderlecht ile karşılaştı. Maçın 11. dakikasında Dusan Tadic’in kafa golü sayesinde Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

YUSUF AKÇİÇEK’İN İLK ASİSTİ

Bu müsabakada ilk 11’de görev alan 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Tadic’in attığı goldeki asistin sahibi olan Yusuf, bu sayede profesyonel kariyerindeki ilk asistini gerçekleştirmiş oldu.

YUSUF’UN SEZONDAN BEKLENTİLERİ

Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçıyla birlikte bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9. kez sahaya çıktı. Genç oyuncunun performansı, hem takım hem de bireysel başarı açısından dikkat çekiyor.