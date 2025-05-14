“Yusuf Dikeç’in NATO Paylaşımı”

DİPLOMASİDE KRİTİK ANLAR

Türkiye, diplomasi alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yarın, İstanbul’da Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakereler düzenlenecek. Aynı zamanda, Antalya’da da önemli bir buluşma gerçekleşiyor. NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya’da yapılacak.

NATO’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden, Antalya’daki toplantı öncesinde sürpriz bir video paylaşıldı. Videoda, tanınmış bir atıcı olan Yusuf Dikeç yer aldı. Yusuf Dikeç, NATO’nun paylaşımlarında meşhur atış hareketiyle dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN TANITIMI

NATO’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’na Antalya’yı gezdirecek.” ifadesi kullanıldı. Bu etkinlik, Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.