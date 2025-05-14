Yusuf Dikeç, NATO Paylaşımı Yaptı

DİPLOMASİ HAREKETLİ VERİMLİLİK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Diplomasinin merkezi Türkiye’de yoğun bir şekilde hareket ediyor. Yarın İstanbul’da Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması amacıyla önemli müzakereler gerçekleştirilecek. Bu süreçte Antalya’da da farklı bir gündem biçimleniyor. NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya’da yapılacak.

NATO’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Antalya’daki toplantı öncesinde NATO’nun resmi X hesabında ilginç bir video yayınlandı. Videoda dünyanın tanıdığı bir isim öne çıkıyor. Ünlü atış yeteneğiyle tanınan Yusuf Dikeç, NATO’nun paylaşımında dikkatleri üzerine çekti.

NATO’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’na Antalya’yı gezdirecek.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, toplantının tanıtımına farklı bir boyut kazandırıyor.