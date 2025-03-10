Spor

Yusuf Dikeç Ve Şevval Tarhan Şampiyon

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AVRUPA HAVALI SİLAHLAR ŞAMPİYONASI’NDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde sıralama müsabakasında 580 puan elde etti. Bu başarı, onları altın madalya karşılaşmasına taşımış durumda.

ALTIN MADALYA TÜRKİYE’NİN

Milli sporcular, finalde Çek çift Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal’ı 16-14’lük skorla mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan’dan Zorana Arunovic ve Damir Mikec ikilisinin oldu.

ŞEVVAL İLAYDA, 1 ALTIN DAHA KAZANDI

Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye olimpiyat tarihindeki ilk atıcılık madalyasını kazandırmıştı.

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