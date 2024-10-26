BAŞARI HIKAYESİ

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde, ev sahibi Sırbistan’ı 3-1 yenen milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalya kazanmayı başardı. Başkent Belgrad’da düzenlenen bu önemli organizasyon yarın tamamlanacak.

YARI FİNALE GİDEN YOL

Millilerimiz, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde, Buğra Selimzade ve Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele etti. Yarı final maçında 2-2 eşitliği sağladıktan sonra Almanya ile karşılaşan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, etkileyici bir performansla 16-2 galip gelerek altın madalya maçına çıkma hakkını elde etti.

ALTIN MADALYA HEDİYESİ

Final mücadelelerinde Sırbistan’la kozlarını paylaşan milli sporcular, 3-1 üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Bu başarı, Türk sporunun uluslararası platformdaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.