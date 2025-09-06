Yusuf Tekin: Türkiye İmam Hatip Tek

Gaziantep’te İmam Hatip Kurultayı

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22’ncisi bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, imam hatip camiasını tek bir platformda bir araya getirerek çeşitli tartışmalara ve fikir alışverişlerine olanak sağladı.

Açılış Konuşması

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Açılışa, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal gibi önemli isimler de katıldı.

İmam Hatipler Dünya Markası Olacak

Bakan Yusuf Tekin, hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği imam hatip okullarının dünya genelinde Türkiye’de tek örneği olduğunu belirtti. Tekin, Türkiye’deki imam hatip mücadelesini, demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak değerlendirerek şunları söyledi: “Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz? Dünyanın farklı ülkelerinde, dini eğitim vermek isteyen imamları, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği bir uluslararası marka yapabiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık.”