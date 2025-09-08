Yuvacık Barajı’nda Su Seviyesi Düşüyor

KOCAELİ’DE SU SIKINTISI GİDEREK ARTIYOR

Kocaeli’nin gündeminde su sıkıntısı yaşanıyor. İl Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31 olarak belirlendi.

NAMAZGAH BARAJI’NDAN KAYGI VERİCİ VERİLER

Bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 39’a düşmüş durumda. Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin azalması, geçmişte ulaşım için kullanılan tarihi köprüyü de tekrar ortaya çıkardı.

TASARRUF İÇİN ÇAĞRILAR SÜRÜYOR

İSU, resmi sosyal medya hesapları üzerinden suyun tasarruflu kullanılması için çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Kurumun X hesabından yapılan paylaşımlarda, “Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır.” ifadeleri dikkat çekiyor.