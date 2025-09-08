Yuvacık Barajı’nda Su Yüzde 31

Kocaeli’nin Su Durumu

Kocaeli’de su sıkıntısı gündemi etkisi altına alıyor. İl Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteye sahip Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 31 olarak belirlendi.

Namazgah Barajı’ndaki Su Seviyesi

Kentteki diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 39 düzeyinde kaydedildi. Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesindeki düşüş, baraj inşa edilmeden önce bölgede ulaşım amacıyla kullanılan tarihi köprüyü de açığa çıkardı.

Su Tasarrufu Çağrısı

Buna ek olarak, İSU resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla suyun tasarruflu kullanılmasına ilişkin çağrılarını sürdürüyor. Kurumun X hesabında yapılan son paylaşımda, “Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır” ifadeleri yer aldı.