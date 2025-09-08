Yuvacık Barajı Su Seviyesi Düşüyor

KOCATEK’TE SU SORUNU GÜNDEMDE

Kocaeli’nin gündeminde ‘susuzluk’ konusu öne çıkıyor. İl Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Yuvacık Barajı’nın 51 milyon metreküp kapasiteli doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31 olarak tespit edildi.

NAMAZGAH BARAJI SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Kentteki bir başka önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı da zor bir dönemden geçiyor, su seviyesi yüzde 39 olarak kaydedildi. Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi, baraj inşa edilmeden önce ulaşım için kullanılan tarihi köprüyü ortaya çıkardı.

SU TASARRUFU İÇİN ÇAĞRI

Buna ek olarak, İSU, resmi sosyal medya hesapları üzerinden suyun verimli kullanılması konusunda çağrı yapmaya devam ediyor. Kurumun X hesabından yapılan son paylaşımda, “Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır.” ifadeleri yer aldı.