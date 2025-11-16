Z Kuşağı Protestolarının Küresel Yükselişi

Başkent Meksiko’da binlerce kişi, gerçekleştirilen gösterilere katıldı. Gösterinin büyük bölümü barışçıl bir atmosferde gerçekleşse de, günün ilerleyen saatlerinde genç protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler, polislere taş, havai fişek, sopa ve zincir attı; bazılarının polis kalkanlarını ve ekipmanlarını ele geçirdiği bildirildi. Başkent’e bağlı güvenlik yetkililerinden Pablo Vazquez, toplamda 120 kişinin yaralandığını, bunların 100’ünün polis olduğunu açıkladı. Ayrıca 20 kişinin gözaltına alındığı da kaydedildi.

GEN Z PROTESTOLARI DÜNYA ÇAPINDA YÜKSELİYOR

Dünya genelinde bu yıl, genç kuşak öncülüğünde gerçekleşen protestolar göze çarpıyor. ‘Eşitsizlik, demokratik gerileme ve yolsuzluğa’ karşı sokağa dökülen gençler, eylül ayında Nepal’de sosyal medya yasağının ardından, başbakanın istifasıyla neticelenen geniş katılımlı gösterilere imza atmıştı. Meksika’daki birçok genç, ‘kurumsal yolsuzluk, şiddet suçlarında cezasızlık ve güvenlik krizi’ konusundaki tepkilerini ifade ediyor.

SUİKAST SONRASI GİDEREK ARTAN ÖFKE

Gösteriye, farklı yaş gruplarından katılımlar sağlandı. Batıdaki Michoacan eyaletinde suikast sonucunda hayatını kaybeden Popüler Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun taraftarları, siyasi hareketlerini simgeleyen saman şapkalarıyla yürüyüşte yer aldı. Patzcuaro’dan gelen 65 yaşındaki emlak profesyoneli Rosa Maria Avila, “Devlet ölüyor” ifadesiyle durumu eleştirerek, Manzo’nun dağlık bölgelerde suç çetelerine karşı operasyonlar düzenlediği için hedef alındığını belirtti. “Onlara karşı duracak cesareti vardı” diye ekledi.

DAHA FAZLA GÜVENCE TALEBİ

Gösteriye katılan 29 yaşındaki iş danışmanı Andres Massa, Gen Z hareketinin simgesi haline gelen korsan kafatası bayrağıyla yürüdü ve, “Daha fazla güvenceye ihtiyacımız var” sözlerini dile getirdi.

SAĞCI PARTİLER SUÇLANIYOR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, protestolar öncesinde sağcı partileri ‘Gen Z’ hareketine sızmaya çalışmakla ve sosyal medya botları aracılığıyla katılımı artırmaya çalışmakla itham etti. Bu hafta, bazı ‘Gen Z’ sosyal medya fenomenleri gösterilere desteklerini geri çekerken, eski devlet başkanı Vicente Fox ve Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego gibi isimler eylemlere açık destek verdiklerini belirtti.

