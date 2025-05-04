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Zafer Partisi Paylaşımları Soruşturma Açtı!

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ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar sebebiyle bir soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını belirtti.

TAHKİM GEREKEN DURUMLAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatından sonra, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

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