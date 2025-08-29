Zaferi Getiren Lider Olmak İstiyorum

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı”na ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” diye belirtti. Özel, “Onun için de en sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum” dedi. Atatürk’ten örnek vererek, “Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum. Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e verdiği yanıtında Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik” dedi. 23 Mart’ta 15.5 milyon kişinin oy kullandığını hatırlatan Özel, “Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu” diye ekledi. Kendini bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemediğini vurguladı.

Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” diyerek, hedefinin AK Parti’yi gönderip, seçim akşamı zafer konuşması yapmak olduğunu belirtti. Özgür Özel, “En sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” ifadesini kullandı. Ecevit’ten örnek veren Özel, “Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum. Çıkaramazsam istifa ederim demiştim. Yerel seçimde partiyi birinci parti yaptım. İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor” dedi. Bu durumun, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi anlamına geldiğini dile getirdi.