Zanlılar, Adliyeye Sevk Edildi

ADLİYEA SEVK EDİLDİLER
Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi. Gaziantep merkezli olarak 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 Mayıs’ta 222 şüpheli gözaltına alındı.
DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN DİKKATLİDAVRANIYORLAR
Zanlıların, deşifre olmamak adına gruplar halinde bir araya gelmedikleri belirlendi. Ayrıca üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurtdışı kamplara götürdükleri ortaya çıktı.
GÖRÜŞMELERİ ÇEVRİM İÇİ YAPIYORLAR
Zanlıların görüşmelerinin internet tabanlı değişik haberleşme programları aracılığıyla yapıldığı ve toplantılarının çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.