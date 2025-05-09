Gündem

Zanlılar, Adliyeye Sevk Edildi

zanlilar-adliyeye-sevk-edildi

ADLİYEA SEVK EDİLDİLER

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi. Gaziantep merkezli olarak 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 Mayıs’ta 222 şüpheli gözaltına alındı.

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN DİKKATLİDAVRANIYORLAR

Zanlıların, deşifre olmamak adına gruplar halinde bir araya gelmedikleri belirlendi. Ayrıca üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurtdışı kamplara götürdükleri ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELERİ ÇEVRİM İÇİ YAPIYORLAR

Zanlıların görüşmelerinin internet tabanlı değişik haberleşme programları aracılığıyla yapıldığı ve toplantılarının çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor

Tüm taksilere yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama, nakit ve dijital ödemeleri daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Gündem

İBB’de yeni tutuklama gerçekleşti

İmamoğlu'nun resmi konutundaki güvenlik kameralarına ait hard disklerin sökülmesi ve depoya götürülmesi nedeniyle bir teknik personel tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.