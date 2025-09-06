Zastava 1100, 15 Bin Euro’ya Satıldı

ALMANYA’DAN GETİRİLEN TARİHİ ARAÇ

Almanya’da yaşayan Abidin Bostancı’nın babası Hüseyin Bostancı, 1980’li yıllarda çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model bir otomobil satın aldı. Bu araç, daha önce Yugoslavya’da polis aracı olarak kullanıldı. Bostancı, 1981 yılında aracı memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirdikten sonra birkaç kez kullanarak garaja çekti. Araç, üzerine branda çekilerek yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda titizlikle korundu.

ORİJİNAL DURUMDA

Sadece 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içerisinde hiçbir modifikasyona uğramadan orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi kalitesiyle dikkat çekiyor. Uzun süre korunması sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan bu araç, 15 bin Euro bedelle yeni sahibine satıldı.

44 YILDIR GARAJDA KORUNUYOR

Aracın Türkiye’ye 1981 yılında geldiğini ifade eden Abidin Bostancı, “Almanya’dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır.” dedi. Bostancı, aracın Türkiye’de tek olduğunu ve Avrupa’da da bulmanın mümkün olmadığını vurguladı.