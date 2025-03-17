Zatürre Sebebiyle Küçük Erdal Öldü

ACILARLA DOLU VEDA

Orhangazi’ye bağlı Örnekköy mahallesinde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, yaklaşık bir ay önce yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu enfeksiyon, zamanla zatürreye dönüşünce, küçük çocuk uzun bir tedavi sürecine girdi. Maalesef, minik Erdal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Örnekköy’deki cenaze töreninde ailesi büyük bir acı ile uğurladı.

ZATÜRRE TANISIYLA MÜCADELE

Erdal Gazioğlu, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 20 gün süren tedavi sürecinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada zatürre tanısı konulan 5 yaşındaki çocuk, bir hafta boyunca burada tedavi edildi. Ancak sağlık durumu kötüleşerek kurtarılamadı. Ailesinin yaşadığı bu derin üzüntü, minik Erdal’ın cenazesinin ardından beraberinde getirdiği gözyaşlarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi’nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.