Zayıflama Çayında İlaç Bulundu!

GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ HUSUSLAR ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan markaları ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sitede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlık açısından tehlike oluşturan firmalar, markalar ve ürünler detaylı bir şekilde listeleniyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Son güncellemeyle birlikte listeye 6’sı sağlığı tehdit eden olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklenmiş durumda. Bu ürünler arasında, bal, tereyağı, gazoz ve kıyma gibi pek çok gıda ürünü yer alıyor. Öne çıkan bir örneğe göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından satılan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. Ayrıca, İzmir’in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklarına sakatat karıştırdığı da belirlendi. İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir üreticinin de siyah çaya gıda boyası eklediği rapor edildi.