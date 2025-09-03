Zayıflama Çayında İlaç Tespit Edildi!

GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde gerçekleştirilen taklit ve tağşiş uygulamalarını ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bu sitede ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlığı tehdit eden firmalar, markalar ve ürünlerle ilgili bilgiler yayınlanıyor.

YENİ ÜRÜN LİSTESİNE İLAÇLI ÇAY EKLENDİ

Yayımlanan listede, toplamda 28 yeni ürün yer alırken, bunlardan 6’sı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler arasında bulunuyor. Listede; ballı ürünlerden tereyağına, gazoz türlerinden kıyma çeşitlerine kadar pek çok gıda maddesi yer almakta. Öne çıkan bir örnek ise, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit etmesi oldu. Ayrıca, İzmir’in Torbalı ilçesinde, et ürünleri satan bir firma da dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi. İstanbul’un Esenler ilçesinde ise, bir üretim yerinde siyah çaya gıda boyası karıştırıldığı belirlendi.