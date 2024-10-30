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Zehirli Aslan Balığına Dikkat Edin!

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BALIK AVCILIĞINDA ÖNEMLİ DENEYİM

Gazipaşa’da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporuyle ilgilenen Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Bu durum parmağının aniden iki katı büyümesine sebep olurken, Şaşmaz yoğun acı hissi yaşamaya başladı. Hızla karaya çıkarak hastaneye gitti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanede tedavi edilen Çağdaş Şaşmaz, bu tür balıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. O anları aktaran Şaşmaz, “Çok değişik bir acı hissetmeye başladım” diyerek yaşadığı deneyimi anlattı. Suya girmesinin ardından yaklaşık yarım saat içinde taşlıklı bir alana ulaştığını ve bu bölgedeki yuvaların altında aslan balıklarının bulunduğunu fark etti. İlk olarak birkaç keşif dalışı yaptıktan sonra avlanmaya başladığını belirtti. 3 veya 4 tane avladıktan sonra, son avladığı balığın ölü gibi durduğunu düşündüğünü, ancak balığın aslında şok halinde olduğunu açıkladı.

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