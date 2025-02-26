Spor

Zehra Güneş VakıfBank’ta Kaldı, Kaptan Oldu

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Zehra Güneş’ten Transfer Dedikodularına Yanıt

TÜM DEDİKODULARA SON

Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe Medicana ile anılan Zehra Güneş, tüm bu spekülasyonlara son noktayı koydu. VakıfBank, yetenekli oyuncusunu bırakmadı ve ona kaptanlık gibi önemli bir sorumlulukla ödüllendirdi. Bu durum, sarı-lacivertlilerin transfer çabalarını boşa çıkardı.

KUPA AVCISI OLDU

Zehra Güneş, VakıfBank kariyerinde ciddi bir başarı elde ederek adeta kupa avcısına dönüştü. 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferiyle toplamda 16 kupa kazanan milli yıldız, elde ettiği başarıları daha da artırmaya hazır olduğunu gösteriyor.

VakıfBank’tan diğer bir önemli gelişme ise Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın sözleşmelerinin uzatılması oldu. Sarı-siyahlılar, güçlü kadrolarıyla yeni sezonda da rakipleri için zorlu bir mücadele sunmaya kararlı görünüyor.

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