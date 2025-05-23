Zehra Kınık’a 2-15 yıl hapis istendi

İSTANBUL’DA KAZA VE HAPİS CEZASI TALEBİ

İstanbul’da, otomobiliyle 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne yol açan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kaza, geçtiğimiz yıl 9 Temmuz tarihinde yaşandı. Fatma Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarparak kaza meydana getirdi.

ANA YOLA GİRİŞ VE KAZA DETAYLARI

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütectala, sanık Fatma Zehra Kınık’ın tali yoldan ana yola geçerken, Yavuz Selim Öztürk tarafından kullanılan ve arkasında Batın Barlasçeki’nin olduğu motosiklete çarptığını belirtti. Bu çarpmanın ardından motosikletin savrularak kaldırıma çıktığı ve orada bulunan yayalara, Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik’e çarptığı ifade edildi.

AĞIR YARALANMA VE HASTANEDEN KAYIP

Kazada motosiklet sürücüsü olan Öztürk ile yayalar yaralanırken, Batın Barlasçeki ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili hazırlanan trafik tespit tutanağında, Fatma Zehra Kınık’ın Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-A maddesine göre kural ihlali yaptığı, Yavuz Selim Öztürk’ün de 52/1-B maddesini ihlal ettiği ve kusurlu olduğu tespit edildi. Ayrıca, Yavuz Selim Öztürk’ün kask takmadığı, Batın Barlasçeki’nin de kask kullanmadığı bildirildi. Olay sırasında her iki sürücünün de alkolsüz olduğu belirtildi.

SAVCI HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, sanık Fatma Zehra Kınık için taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek taraflara savunmalarını sunma süresi verdi.